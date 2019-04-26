Підприємництво має стати почесною професією, - Хмельницький звернувся до Зеленського

Підприємець і засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький звернувся до майбутнього (VI) президента України Володимира Зеленського з порадами щодо перезавантаження економіки країни.

"Вам доведеться припуститися всіх помилок людини, яка вперше опинилася у політиці та взяла на себе таку відповідальність. Будьте готові до того, що радники та спеціалісти накоять багато "добра" без вашого відома. Тож бажаю вам розпочинати з мудрих та виважених кадрових рішень", - попередив Хмельницький.

Інвестор попросив переможця виборчих перегонів приділити увагу освіті, захистити національного виробника та спонукати підприємництво.

"Підприємець має бути найпочеснішою професією у країні на рівні з медиками й освітянами", - упевнений він.

Задля стимулювання внутрішніх та закордонних інвестицій Василь Хмельницький радить реформувати судову систему, адже, за його словами, верховенство права є запорукою захисту інвестицій і майна кожного українця. Інвестор стверджує, що "великі інвестиції у різні галузі нашої економіки давно очікують на зелене світло".

Хмельницький також порадив майбутньому президенту підтримати IT-сектор.

"Україна має увійти в топ-10 IT-країн світу, - пише засновник першого в Україні інноваційного парку UNIT.City. - Саме нові технології можуть підняти нас до числа світових лідерів, як це сталося з Ізраїлем”.

Хмельницький нагадав, що українці вже відомі своїми IT-талантами у Кремнієвій долині, де їх вважають одними з найкращих фахівців.

"Тож давайте створимо умови, щоб вони масово не полишали Україну. Та й більше - повернулися додому, працювати тут і піднімали економіку", - закликав Хмельницький.

Василь Хмельницький є засновником інвестиційної групи UFuture, до складу якої входять девелоперська компанія UDP, яка спеціалізується на великих інфраструктурних проектах, другий найбільший в країні міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського, національний оператор зовнішньої реклами "РТМ-Україна", індустріальний парк "Біла Церква". Група також включає інноваційні бізнеси, такі як UDP Renewables, що створює під ключ і розвиває під власним управлінням сонячні електростанції, фармацевтична компанія "Біофарма", інноваційні парки UNIT.City та LvivTech.City.

UFuture підтримує соціальні проекти в галузях освіти та економіки, серед яких Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), Школа малого і середнього підприємництва, інноваційна школа програмування UNIT Factory, Лін Інститут України.