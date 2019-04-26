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26 квітня 2019, пʼятниця, 09:55 17
Економіка 2019-04-27T03:45:10+03:00
Українські Новини
У 2018 "Фармак" збільшив прибуток на 25,2% до 1,1 млрд гривень

У 2018 "Фармак" збільшив прибуток на 25,2% до 1,1 млрд гривень

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" збільшила прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

При цьому продажі за межами України становлять 25,8%.

Згідно з повідомленням, «Фармак» продовжує розвивати експортний потенціал і експортує продукцію в більш ніж 20 країн світу.

В 2018 році компанія відкрила нові ринки - Австралію, Грецію і Лівію, бенкет цьому «Фармак» займає третю позицію на ринку Узбекистану.

В 2018 році компанія заплатила 658 млн гривень податків, що на 25% більше, ніж у 2017 році.

«Збільшення прибутку "Фармака" пов'язане з підвищенням ефективності роботи департаментів. Незважаючи на зовнішню економічну і політичну ситуацію, яка, скажімо чесно, не сприяла зростанню ринку, нам вдалося залишитися лідером в Україні, зміцнити позиції на ринку Узбекистану, де ми входимо в трійку лідерів. Також ми збільшили виробничі потужності, інвестувавши 20 млн євро у нове таблеткового виробництво», - зазначив виконавчий директор "Фармака" Володимир Костюк.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році порівняно з 2016 роком "Фармак", згідно з міжнародними стандартами фінзвітності, збільшив прибуток на 23,9%, або на 161,888 млн гривень до 839,090 млн гривень, збільшивши чистий дохід на 24,01% або на 970,409 млн гривень до 5,583 млн гривень.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".
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