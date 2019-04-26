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26 квітня 2019, пʼятниця, 09:40 24
Події 2019-04-27T11:15:13+03:00
Українські Новини
У Дніпрі сталася пожежа в покинутому кінотеатрі: підозрюють неповнолітніх

У Дніпрі сталася пожежа в покинутому кінотеатрі: підозрюють неповнолітніх

Гарячий кінотеатр
Гарячий кінотеатр "Салют". Фото: Інформатор

У Дніпрі сталася пожежа в покинутому кінотеатрі "Салют", який знаходиться на Набережній Перемоги. Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався напередодні ввечері. Дим, який валив з вікон кінотеатру, помітили перехожі, про що одразу ж повідомили до служби порятунку.

"Не пройшло і п'яти хвилин, як на площі перед головним входом стали машини трьох пожежно-рятувальних частин, – йдеться в повідомленні. – З'ясувалося, що пожежа виникла в головному залі кінотеатру. На боротьбу з вогнем у рятувальників пішло близько години – частина з них заходили через головний вхід, частина піднялися сходами до вікон і "топили" вогонь зверху".

Загальна площа пожежі склала 200 м2 – знищена обшивка на стінах, меблі і гори сміття, які зібралися в залі. Ніхто не постраждав.

Що стало причиною загоряння – на даний момент невідомо. Є інформація, що за кілька хвилин до того, як з вікон повалив дим, з будівлі вийшли три неповнолітніх хлопця. Інформацію передали слідчому, який і буде розбиратися в деталях події.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Львова горів торговий центр, постраждалих немає.

Раніше також вночі в київському ТРЦ Art Mall сталася пожежа.

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