Льовочкін обіцяє відновити пільги чорнобильцям

Опозиційна платформа - За життя вимагає від влади виконати рішення Конституційного суду України щодо відновлення конституційних прав громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Про це заявив народний депутат Сергій Льовочкін в день 33-ї річниці Чорнобильської трагедії, інформує офіційний поотал політика.

"Необхідно забезпечити в повному обсязі фінансування пільг для чорнобильців і їх сімей, внісши зміни до бюджету-2019 і збільшивши статті щодо соціальної підтримки та забезпечення чорнобильців мінімум на 2,2 млрд гривень", - заявив Сергій Льовочкін.

Політик нагадав, що в Україні налічується близько 1.9 мільйона громадян, які мають статус "чорнобильців", і їхнє соціальне забезпечення постійно зменшується вже протягом п'яти років.

Так, якщо в бюджеті 2013 року за програму "Соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи" було виділено 2,6 млрд грн, то в 2019 році - 1,98 млрд грн, що в номінальному вираженні менше на 24%, в реальному вираженні (з урахуванням зростання цін в 2014-18 роках і прогнозного рівня інфляції в 2019 році) - менше на 72%. У доларовому еквіваленті фінансування цієї програми скоротилося в 4,7 рази і в 2019 р. складе трохи більше 1/5 від рівня 2013 р.

Починаючи з 2014 року, з держбюджету виключені 2 цільові програми - "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкохворих чорнобильців" та "Забезпечення житлом громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи".

У тому ж 2014 році були прийняті зміни в низку законів, якими гарантії для "чорнобильців" були знижені по 12 позиціях, від чого постраждало майже 2 млн осіб, з них понад 100 тисяч людей з інвалідністю.

"Минулого року Конституційний суд ухвалив рішення, яке відновило всі пільги та соціальні гарантії, відібрані у "чорнобильців" у грудні 2014 року. Воно є обов'язковим, але влада не поспішає його виконувати і виділяти кошти на відновлення виплат. Обов'язок усіх політиків перед двома мільйонами громадян - домогтися від влади, щоб вона повернула їм їхні пільги. Процес оновлення влади вже почався, завершиться він осінніми парламентськими виборами. Упевнений, що вже до кінця року пільги "чорнобильців" будуть відновлені новою коаліцією і новим урядом", - резюмував Сергій Льовочкін.