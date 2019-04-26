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26 квітня 2019, пʼятниця, 09:06 38
Америка 2019-04-26T18:45:11+03:00
Українські Новини
Трамп хоче отримати більше даних про можливий зв'язок передвиборного штабу Клінтон та України

Трамп хоче отримати більше даних про можливий зв'язок передвиборного штабу Клінтон та України

Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп цікавиться інформацією про можливі зв'язки між передвиборним штабом екс-кандидата в президенти Хілларі Клінтон і українськими політиками. Про це Трамп заявив в ефірі Fox News.

Так, на прохання прокоментувати твердження про можливі зв'язки між соратниками Клінтон і Україною перед виборами президента США в 2016 році, Трамп відповів, що це звучить "як щось цікаве".

"Що стосується України, це звучить як важлива річ, як щось дуже цікаве. Я якраз недавно, два дні тому, розмовляв з новим президентом і привітав його з неймовірною гонкою, з неймовірною кампанією, з великою і несподіваною перемогою, мова йде про 75% голосів", - відповів Трамп.

Також Трампу задали питання, чи хоче влада США ознайомитися з цією інформацією, яку пропонують надати українські влади, на що він відповів: "Думаю, так".

"Тепер у нас чудовий новий генеральний прокурор (голова Мін'юсту США Вільям Бар), який за нетривалий час вже прекрасно попрацював, він дуже розумний і стійкий, я переадресував би питання йому. Але я б припустив, що він хотів би побачити це. Про цю справу з Україною люди говорять вже давно, - додав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп звинуватив Україну в саботажі його виборчої кампанії на виборах-2016.

Раніше в США зацікавилися розслідуванням ГПУ за фактом втручання НАБУ у вибори американського президента.

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