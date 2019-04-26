Трамп хоче отримати більше даних про можливий зв'язок передвиборного штабу Клінтон та України

Президент США Дональд Трамп цікавиться інформацією про можливі зв'язки між передвиборним штабом екс-кандидата в президенти Хілларі Клінтон і українськими політиками. Про це Трамп заявив в ефірі Fox News.

Так, на прохання прокоментувати твердження про можливі зв'язки між соратниками Клінтон і Україною перед виборами президента США в 2016 році, Трамп відповів, що це звучить "як щось цікаве".

"Що стосується України, це звучить як важлива річ, як щось дуже цікаве. Я якраз недавно, два дні тому, розмовляв з новим президентом і привітав його з неймовірною гонкою, з неймовірною кампанією, з великою і несподіваною перемогою, мова йде про 75% голосів", - відповів Трамп.

Також Трампу задали питання, чи хоче влада США ознайомитися з цією інформацією, яку пропонують надати українські влади, на що він відповів: "Думаю, так".

"Тепер у нас чудовий новий генеральний прокурор (голова Мін'юсту США Вільям Бар), який за нетривалий час вже прекрасно попрацював, він дуже розумний і стійкий, я переадресував би питання йому. Але я б припустив, що він хотів би побачити це. Про цю справу з Україною люди говорять вже давно, - додав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп звинуватив Україну в саботажі його виборчої кампанії на виборах-2016.

Раніше в США зацікавилися розслідуванням ГПУ за фактом втручання НАБУ у вибори американського президента.