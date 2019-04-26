У Києві Nissan на швидкості збив дівчинку на "зебрі", дитина у тяжкому стані

Вчора, 25 квітня, в Києві автомобіль Nissan на швидкості збив 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Дитина була госпіталізована у тяжкому стані. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася на проспекті Науки.

За словами свідків ДТП, дитина переходила дорогу по переходу. Nissan рухався в бік Центрального вокзалу на великій швидкості. Попереду нього автомобіль зупинився, щоб пропустити пішохода. Але як тільки дитина вийшла з-за рогу машини, то тут же була збита джипом.

Наголошується, що дівчинка пролетіла більше п'яти метрів і впала на асфальт. Швидка допомога забрала її в лікарню, вона перебувала у тяжкому стані і не приходила в себе. Попередньо, у неї множинні переломи, в тому числі відкрита травма черепа.

За даними видання, винуватець ДТП – водій Nissan –, відмовився коментувати ситуацію. Він пересів у Toyota свого знайомого і чекав, поки закінчать роботу патрульні поліцейські.

Слідчо-оперативна група розбирається в деталях події. За життя дівчинки лікарі борються, інформація про її стан уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Троєщині маршрутка збила чоловіка в 20 метрах від переходу.

Раніше в Києві автомобіль на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці.