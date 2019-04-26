Глава місії ОБСЄ Апакан і спецпредставник Сайдик незабаром покинуть посади

Голова спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ в Україні) Эртурул Апакан і спеціальний представник голови Мартін Сайдик незабаром покинуть свої посади.

Про це повідомив головуючий у ході засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, передають Українські Новини.

"З урахуванням того факту, що пан Апакан незабаром покине свою посаду, думаю, що від імені всіх нас необхідно подякувати йому за виконану роботу і хотів би також через нього передати для всіх членів СММ ОБСЄ велику вдячність ради за величезну роботу", - сказав він.

Апакана на посаді голови СММ ОБСЄ замінить турецький дипломат Яшар Халіта Чевік з 1 червня.

В ході виступу на засіданні Радбезу ООН Апакан акцентував на тому, що місія продовжує зіштовхуватися з проблемами в питаннях безпеки.

У свою чергу Сайдик зазначив оптимізм ОБСЄ у зв'язку з обранням Україною Президента.

"Заяви майбутнього керівництва України вселяють оптимізм, що є рішучість активно працювати в напрямку пом'якшення наслідків розділу (лінії розмежування) на Донбасі. Вчорашній указ (Президента Росії Володимира Путіна про спрощення отримання мешканцями окупованих територій Донбасу російського громадянства), звичайно ж в цій частині не допоможе", - сказав він.

Сайдик зазначив, що необхідно зупинити економічний розрив через лінію дотику, а саме блокаду з одного боку і експропріацію підприємств - з іншого, а також відновити залізничне сполучення і шукати можливості виплати пенсій проживають на підконтрольних територіях.

"Дякую пана Сайдика за брифінг. Як і у пана Апакана, це один з ваших останніх брифінгів, а може і останній, перед Радою безпеки. Вдячні вам за виконану роботу", - повідомив головуючий.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ОБСЄ продовжила мандат спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 2020 року.