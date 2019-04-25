Дмитро Кузьмін: Я за другу державну мову в майбутньому, але англійську

Головний редактор видання "Українські Новини" Дмитро Кузьмін висловив свою думку щодо щойно прийнятого "мовного закону" у себе у Facebook.

Скажу пару слов о языковом законе, хотя больше хотелось поговорить об АМКУ и облэнерго, но кого это интересует, когда есть языковой срач.

Але для початку застереження, щоб вберегтись від стандартної реакції і звинувачень.

Я за другу державну мову в майбутньому, але англійську.

Я народжений в Києві російськомовний українець, маю прізвище від росіянина-дідуся зі Смоленщини та кров Галаганів від бабусі з Полтавщини, вільно володію українською мовою і навіть не запам'ятовую, якою мовою я читав книгу чи дивився фільм. Палкий супротивник курсу теперішнього россійського режиму на побудову православно-сталінського франкенштейну зі шматків Російської Імперії та СРСР для прикриття клетократичного режиму та хворобливих фобій керівництва.