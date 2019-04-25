Дмитро Кузьмін: Я за другу державну мову в майбутньому, але англійську

Головний редактор видання "Українські Новини" Дмитро Кузьмін висловив свою думку щодо щойно прийнятого "мовного закону" у себе у Facebook.\r\nСкажу пару слов о языковом законе, хотя больше хотелось поговорить об АМКУ и облэнерго, но кого это интересует, когда есть языковой срач.\r\nАле для початку застереження, щоб вберегтись від стандартної реакції і звинувачень.Я за другу державну мову в майбутньому, але англійську.Я народжений в Києві російськомовний українець, маю прізвище від росіянина-дідуся зі Смоленщини та кров Галаганів від бабусі з Полтавщини, вільно володію українською мовою і навіть не запам'ятовую, якою мовою я читав книгу чи дивився фільм. Палкий супротивник курсу теперішнього россійського режиму на побудову православно-сталінського франкенштейну зі шматків Російської Імперії та СРСР для прикриття клетократичного режиму та хворобливих фобій керівництва.\r\n\r\nНо меня очень огорчает, что наша власть все 5 лет после майдана не коммуницировала с русскоязычной частью общества. В том числе не было диалога и о языковом законе. Мы даже сейчас на все 100% не понимаем, что приняли, слишком много поправок с голоса. Никто не интересовался их мнением и предложениями. А последние годы стал популярен ярлык - русскоязычный = сторонник России и русского мира. Вы обижаете значительную часть лояльных к Украине патриотических граждан. Да, представьте себе, существуют русскоязычные патриоты Украины, хотя власть делает все, чтобы оттолкнуть их. Но с такой коммуникацией и ненавистью даже 25% на выборах для власти будут недостижимой мечтой. На словах все как один государственники, но я не вижу, чтобы кто-то реально думал о склеивании страны разобщенной ядом искусственно впрыснутой ненависти.\r\n\r\n