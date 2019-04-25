У Львівській області слідчий поліції попався на хабарі

Співробітники Управління Служби безпеки України 25 квітня затримали слідчого Стрийського відділу поліції (Львівська область) при отриманні хабара.\r\nПро це йдеться в повідомленні УСБУ у Львівській області, передають Українські Новини.\r\n"Поліцейський вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США за уникнення реального терміну ув'язнення за зберігання наркотиків", - сказано в повідомленні.\r\nОперативники спецслужби затримали хабарника після отримання всієї суми неправомірної вигоди.\r\nВ рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу тривають слідчі дії.\r\nВирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львові директор КП міськради вимагав майже 5 млн гривень.\r\nРаніше в мерії Львова проводили обшуки через "відкати" начальнику фінконтролю.