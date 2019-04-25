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25 квітня 2019, четвер, 19:55 60
Силові структури 2019-04-27T04:00:23+03:00
Українські Новини
У Львівській області слідчий поліції попався на хабарі

У Львівській області слідчий поліції попався на хабарі

Співробітники Управління Служби безпеки України 25 квітня затримали слідчого Стрийського відділу поліції (Львівська область) при отриманні хабара.

Про це йдеться в повідомленні УСБУ у Львівській області, передають Українські Новини.

"Поліцейський вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США за уникнення реального терміну ув'язнення за зберігання наркотиків", - сказано в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали хабарника після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу тривають слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові директор КП міськради вимагав майже 5 млн гривень.

Раніше в мерії Львова проводили обшуки через "відкати" начальнику фінконтролю.

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