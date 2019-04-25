Фото дня: у центрі Києва через "героя паркування" зупинилися тролейбуси

Сьогодні, 25 квітня, в центрі Києва через неправильно припаркований автомобіль було паралізовано рух тролейбусів № 6, 16 і 18. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".\r\nТак, повідомляється, що тролейбуси зупинилися через автомобіль, який був припаркований в габариті проїзду тролейбусів.\r\n\r\nКрім того, "Київпастранс" вказав номерні знаки автомобіля-порушника.\r\n"З 16:20 затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 по вул. Софійській 27\/23 в напрямку Майдану Незалежності через припарковане приватне авто АА 0707 ЕІ в габариті проїзду", - йдеться в повідомленні.\r\nЗупинка тролейбусів у Києві. Фото: Вечірній Київ\r\nНаголошується, що на місце викликана поліція.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві на бульварі Дружби Народів тролейбусна лінія обірвалася.\r\nРаніше в Києві в годину пік зупинилися швидкісні трамваї.