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25 квітня 2019, четвер, 19:35 51
Суспільство 2019-04-26T20:00:15+03:00
Українські Новини
Фото дня: у центрі Києва через "героя паркування" зупинилися тролейбуси

Фото дня: у центрі Києва через "героя паркування" зупинилися тролейбуси

Зупинка тролейбусів у Києві. Фото: Вечірній Київ
Зупинка тролейбусів у Києві. Фото: Вечірній Київ

Сьогодні, 25 квітня, в центрі Києва через неправильно припаркований автомобіль було паралізовано рух тролейбусів № 6, 16 і 18. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Так, повідомляється, що тролейбуси зупинилися через автомобіль, який був припаркований в габариті проїзду тролейбусів.

Крім того, "Київпастранс" вказав номерні знаки автомобіля-порушника.

"З 16:20 затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 по вул. Софійській 27/23 в напрямку Майдану Незалежності через припарковане приватне авто АА 0707 ЕІ в габариті проїзду", - йдеться в повідомленні.

Зупинка тролейбусів у Києві. Фото: Вечірній КиївЗупинка тролейбусів у Києві. Фото: Вечірній Київ

Наголошується, що на місце викликана поліція.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на бульварі Дружби Народів тролейбусна лінія обірвалася.

Раніше в Києві в годину пік зупинилися швидкісні трамваї.

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