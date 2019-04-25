Митрополит Епіфаній привітав Зеленського з Великоднем і обранням на пост Президента

Предстоятель Православної церкви України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав шоумена Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента, з Великоднем та обранням на пост очільника держави, а також побажав Божої допомоги у здійсненні складних і відповідальних обов'язків Президента.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПЦУ, передають Українськi Новини.

"Поздоровляючи Вас із такою високою довірою, бажаю допомоги Божої у здійсненні складних і відповідальних обов'язків, що покладаються на Вас як очільника держави, Верховного Головнокомандувача і Гаранта Конституції", - написав предстоятель.

У поздоровленні він також зазначив, що вже шостий рік Україна обороняється проти зовнішньої агресії, тому Президент зобов'язаний захищати свою країну і наближати Україну до перемоги і відновлення територіальної цілісності.

Крім того, Митрополит виразив надію, що новообраний Президент гарантуватиме дотримання рівного відношення держави до різних конфесій, а також законного права віруючих і релігійних громад вільно обирати свою юрисдикційну приналежність.

Також Епіфаній побажав Зеленському міцного здоров'я, сил, натхнення, усіх благ і Божого благословення на добрі справи.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфаній розпорядився на час виборів на всіх літургіях ПЦУ вимовляти спеціальну молитву.

Раніше Епіфаній розповів, за яких умов допустить до причастя представників ЛГБТ.

Також Епіфаній офіційно зареєструвався вInstagram.