Новий голова правління "Укрнафти" буде обраний до вересня, - Вітренко

Голова наглядової ради найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" Юрій Вітренко заявив, що новий голова правління компанії буде обраний до вересня.

Про це Вітренко повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Є надія, що влітку буде призначений новий голова правління "Укрнафти". Швидше за все, він буде призначений не раніше липня-серпня, в гіршому випадку - у вересні", - заявив він.

Він також додав, що процес вибору нового голови правління компанії почнеться в травні і він триватиме мінімум 1-2 місяці.

Акціонери "Укрнафти" припинили повноваження голови правління компанії Марка Роллинса з 30 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, Росію зобов'язали виплатити "Укрнафти" $44,5 млн компенсації за захоплені в Криму активи.

Тим часом, Гез призначений в.о. голови правління "Укрнафти" замість Роллінса.