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25 квітня 2019, четвер, 19:09 211
Економіка 2019-04-27T04:00:25+03:00
Українські Новини
Рішення АМКУ надати ДТЕК дозвіл на купівлю обленерго обґрунтоване, – інвестаналітик

Рішення АМКУ надати ДТЕК дозвіл на купівлю обленерго обґрунтоване, – інвестаналітик

Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: antikor.com.ua
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: antikor.com.ua

Керівник відділу інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін заявив, що рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) надати компанії ДТЕК дозвіл на концентрацію "Київобленерго" та "Одесаобленерго" є обгрунтованим.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

"Обленерго є природними монополіями. Сама мережа обленерго є монополістом з передачі електроенергії. Відповідно, тут, на мій погляд, немає якогось лукавства. В якійсь області обленерго - це і є монополія. Тобто, тут давати дозвіл або не давати не має сенсу, тому що це за визначенням монополіст. Відповідно, так, ДТЕК буде володіти цими мережами. Тобто, я тут не бачу ніякої проблеми. Я думаю, що рішення Антимонопольного комітету є цілком обґрунтованим в цьому випадку", - сказав Чурін.

За словами експерта, після проведення андбандлінга обленерго не займатимуться постачанням електроенергії кінцевим споживачам, а значить - це рішення жодним чином не впливає на споживачів. "Але передача електроенергії - це тільки одна функція. Є ще одна функція - саме постачання. А постачанням можуть займатися й інші підприємства, які будуть на конкурентних засадах конкурувати за споживача. Ніяк на споживачах не відіб'ється", - зазначив він.

Нагадаємо, АМКУ більшістю голосів дозволив групі ДТЕК придбати "Київобленерго" та "Одесаобленерго". АМКУ поклав на ДТЕК ряд зобов'язань, які усувають будь-який можливий вплив на суміжні ринки - постачання і виробництва електроенергії.

Як раніше повідомляли засоби масової інформації, 3 січня 2019 року "ДТЕК Нафтогаз" та NGR B.V. (Нідерланди) уклали договори купівлі-продажу акцій даних компаній. Договори укладені з відкладальною умовою та повинні бути завершені після отримання необхідних дозволів державних органів, включаючи узгодження антимонопольних органів.

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