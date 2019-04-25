Рішення АМКУ надати ДТЕК дозвіл на купівлю обленерго обґрунтоване, – інвестаналітик

Керівник відділу інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін заявив, що рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) надати компанії ДТЕК дозвіл на концентрацію "Київобленерго" та "Одесаобленерго" є обгрунтованим.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

"Обленерго є природними монополіями. Сама мережа обленерго є монополістом з передачі електроенергії. Відповідно, тут, на мій погляд, немає якогось лукавства. В якійсь області обленерго - це і є монополія. Тобто, тут давати дозвіл або не давати не має сенсу, тому що це за визначенням монополіст. Відповідно, так, ДТЕК буде володіти цими мережами. Тобто, я тут не бачу ніякої проблеми. Я думаю, що рішення Антимонопольного комітету є цілком обґрунтованим в цьому випадку", - сказав Чурін.

За словами експерта, після проведення андбандлінга обленерго не займатимуться постачанням електроенергії кінцевим споживачам, а значить - це рішення жодним чином не впливає на споживачів. "Але передача електроенергії - це тільки одна функція. Є ще одна функція - саме постачання. А постачанням можуть займатися й інші підприємства, які будуть на конкурентних засадах конкурувати за споживача. Ніяк на споживачах не відіб'ється", - зазначив він.

Нагадаємо, АМКУ більшістю голосів дозволив групі ДТЕК придбати "Київобленерго" та "Одесаобленерго". АМКУ поклав на ДТЕК ряд зобов'язань, які усувають будь-який можливий вплив на суміжні ринки - постачання і виробництва електроенергії.

Як раніше повідомляли засоби масової інформації, 3 січня 2019 року "ДТЕК Нафтогаз" та NGR B.V. (Нідерланди) уклали договори купівлі-продажу акцій даних компаній. Договори укладені з відкладальною умовою та повинні бути завершені після отримання необхідних дозволів державних органів, включаючи узгодження антимонопольних органів.