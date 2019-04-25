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25 квітня 2019, четвер, 18:16 37
Події 2019-04-27T04:00:26+03:00
Українські Новини
З Білорусі в Україну рухається масштабна лісова пожежа

З Білорусі в Україну рухається масштабна лісова пожежа

Лісові пожежі в Рівненській області. Фото: rv.dsns.gov.ua
Лісові пожежі в Рівненській області. Фото: rv.dsns.gov.ua

З Білорусі в Україну насуваються лісові пожежі: на кордоні чергує 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС і 70 осіб особового складу рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Рівненській області.

Вогнища загоряння сухої трави, чагарників та підстилки в лісових масивах поблизу сіл: Старе Село, Глинне, Буда, Дроздинь, Карпилівка, Рокитнівського району, села Будимля, Дубровицького району та села Хотинь, Березнівського району локалізовані та ліквідовані силами рятувальників, лісників, поліції, прикордонників та місцевого населення.

Лісові пожежі в Рівненській області. Фото: rv.dsns.gov.uaЛісові пожежі в Рівненській області. Фото: rv.dsns.gov.ua

В Рокитнівському районі працює робоча група з представників Головного управління ДСНС області, органів влади, лісової охорони, поліції і державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті двічі за один день горіла знаменита "Долина нарцисів".

Також у Чорнобильській зоні відчуження горіли будинки, пожежу гасили вертольотом та літаком, а масштабна пожежа в лісі в Одеській області гасили за допомогою авіації.

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