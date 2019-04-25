Будівельники Шулявського мосту в Києві змушені залишити роботу та мітингувати біля будівлі АМКУ, – ЗМІ

Будівельники Шулявського шляхопроводу в Києві, у четвер, 25 квітня, залишили роботу та мітингують біля будівлі Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Про це повідомило інтернет-видання "Кореспондент".

"АМКУ підозрює компанію "Північно-український будівельний альянс" у змові при проведенні тендеру, що не пов'язаний із Шулявським мостом, і загрожує штрафом у розмірі 160 млн гривень. Через це роботи з реконструкції мосту, що почалися в середині березня, можуть бути припинені на невизначений термін", - заявила компанія-підрядник.

В "Північно-українському будівельному альянсі" зазначили, що справа АМКУ тягнеться близько року, а підозри - надумані. За словами юристів компанії, майже за рік розгляду питання АМКУ отримав роз'яснення з кожного пункту претензій, але аргументи не почуті.

Фото: Північно-український будівельний альянс

Учасники мітингу вважають, що причини такої поведінки представників АМКУ можуть мати корупційний характер. Причому звинувачення висувають безпосередньо голові АМКУ Юрію Терентьєву.

Також мітингувальники зазначили, що в разі накладення великого штрафу тендер на будівництво Шулявського мосту не буде скасований, але продовження робіт стане неможливим.

"Виплата такої колосальної суми неминуче призведе до банкрутства підприємства. Відповідно, продовжити і закінчити будівельні роботи підрядник не зможе", - наголосили учасники мітингу.

Як повідомлялося, реконструкцію Шулявського моста розпочато 18 березня. З початком робіт рух транспорту в районі значно ускладнився.