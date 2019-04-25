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25 квітня 2019, четвер, 17:37 207
Афіша 2019-04-27T04:00:27+03:00
Українські Новини
Останні "Месники" вийшли в український прокат

Останні "Месники" вийшли в український прокат

Месники. Фото: Marvel
Месники. Фото: Marvel

Прем'єра останнього епізоду супергеройського фільму "Месники: Завершення" всесвіту Marvel, квитки на яку почали розкуповувати ще місяць тому, відбудеться вже сьогодні, 25 квітня, по всій Україні.

Фільм розповість про наслідки дій Таноса і боротьбу Месників з Титаном.

Допрем'єрний показ останніх "Месників" відбувся напередодні, 24 квітня. При цьому в Лос-Анджелесі прем'єрний показ пройшов 22 квітня. З нагоди довгоочікуваної події на червоній доріжці красувалися більшість акторів, які знімалися у всіх епізодах кіноепопеї.

 
 
 
 
 
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The cast and filmmakers of Marvel Studios’ #AvengersEndgame assemble at last night’s world premiere! (3/3)

Публикация от Marvel Entertainment (@marvel)

Українські кінотеатри пропонують подивитися епопею про пригоди супергероїв в найрізноманітніших форматах - від звичайного 2D до 3D і IMAX.

Варто зазначити, що "Месники" з самого ранку тримаються в трендах Twitter. У соцмережах вже бурхливо обговорюють фільм. Користувачі розділилися на тих, хто вже подивився і ділиться враженнями, і тих, хто обурюється через спойлери.

Нагадаємо, що історія "Месників" почалася з "Залізної людини" в 2008 році. Бюджет 21 картини становив $4 млрд, а сумарні збори - $18 млрд. Бюджет "Месників: Завершення" оцінюється в $350-400 млн.

Офіційний трейлер останніх "Месників" з'явився у грудні, а останній студія Marvel представила 2 квітня.

Після цього був опубліковано ще один фрагмент.

 

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