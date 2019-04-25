Останні "Месники" вийшли в український прокат

Прем'єра останнього епізоду супергеройського фільму "Месники: Завершення" всесвіту Marvel, квитки на яку почали розкуповувати ще місяць тому, відбудеться вже сьогодні, 25 квітня, по всій Україні.\r\nФільм розповість про наслідки дій Таноса і боротьбу Месників з Титаном.\r\nДопрем'єрний показ останніх "Месників" відбувся напередодні, 24 квітня. При цьому в Лос-Анджелесі прем'єрний показ пройшов 22 квітня. З нагоди довгоочікуваної події на червоній доріжці красувалися більшість акторів, які знімалися у всіх епізодах кіноепопеї.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nThe cast and filmmakers of Marvel Studios’ #AvengersEndgame assemble at last night’s world premiere! (3\/3)\r\nПубликация от Marvel Entertainment (@marvel) 23 Апр 2019 в 1:55 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nУкраїнські кінотеатри пропонують подивитися епопею про пригоди супергероїв в найрізноманітніших форматах - від звичайного 2D до 3D і IMAX.\r\nВарто зазначити, що "Месники" з самого ранку тримаються в трендах Twitter. У соцмережах вже бурхливо обговорюють фільм. Користувачі розділилися на тих, хто вже подивився і ділиться враженнями, і тих, хто обурюється через спойлери.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, що історія "Месників" почалася з "Залізної людини" в 2008 році. Бюджет 21 картини становив $4 млрд, а сумарні збори - $18 млрд. Бюджет "Месників: Завершення" оцінюється в $350-400 млн.\r\nОфіційний трейлер останніх "Месників" з'явився у грудні, а останній студія Marvel представила 2 квітня.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=KCSNFZKbhZE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПісля цього був опубліковано ще один фрагмент.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=9QbltzIUV6w" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n