НБУ зберіг прогноз зростання ВВП

Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП на 2,5% в 2019 році при інфляції в 6,3%.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nНаціональний банк все ще очікує, що інфляція знизиться до 6,3% на кінець 2019 і до 5,0% на кінець 2020 року.\r\nЯк і прогнозувалося раніше, вже до початку 2020 року інфляція увійде в межі цільового діапазону (5% +\/- 1 п. п.).\r\nЦе, перш за все, буде результатом жорстких монетарних умов і стриманої фіскальної політики.\r\nТакож серед основних факторів подальшого уповільнення інфляції є: зниження темпів зростання заробітних плат; зміцнення обмінного курсу гривні у першому кварталі 2019 року, що буде гальмувати темпи зростання цін на непродовольчі товари; здешевлення газу на світових ринках, яке буде відображатися у зміні внутрішніх цін; збільшення пропозиції продовольчих товарів як вітчизняного, так і іноземного походження.\r\nЦі фактори також будуть обумовлювати подальше уповільнення базової інфляції (до 5,0% в поточному році і 3,7% в наступному).\r\nЗростання економіки в 2019 році сповільниться, однак прискориться вже з наступного.\r\nЯк і у січні Національний банк прогнозує зниження темпів економічного зростання в 2019 році до 2,5%.\r\nЦе обумовлено уповільненням глобальної економіки і світової торгівлі, стриманою фіскальною політикою через необхідність погашення значних обсягів державного боргу, а також жорсткими монетарними умовами, необхідними для зниження інфляції до мети.\r\nОсновним драйвером економічного зростання буде залишатися приватне споживання.\r\nПроте його приріст сповільниться під впливом зниження темпів зростання реальних доходів домогосподарств - заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів з-за кордону.\r\nІнвестиційний попит буде стримуватися політичною невизначеністю в рік подвійних виборів.\r\nЗростання реального ВВП прискориться до 2,9% у 2020 та 3,7% у 2021 році.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мінекономіки погіршило прогноз зростання економіки, але поліпшило прогноз курсу гривні.\r\nРаніше МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України.