НБУ зберіг прогноз зростання ВВП

Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП на 2,5% в 2019 році при інфляції в 6,3%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк все ще очікує, що інфляція знизиться до 6,3% на кінець 2019 і до 5,0% на кінець 2020 року.

Як і прогнозувалося раніше, вже до початку 2020 року інфляція увійде в межі цільового діапазону (5% +/- 1 п. п.).

Це, перш за все, буде результатом жорстких монетарних умов і стриманої фіскальної політики.

Також серед основних факторів подальшого уповільнення інфляції є: зниження темпів зростання заробітних плат; зміцнення обмінного курсу гривні у першому кварталі 2019 року, що буде гальмувати темпи зростання цін на непродовольчі товари; здешевлення газу на світових ринках, яке буде відображатися у зміні внутрішніх цін; збільшення пропозиції продовольчих товарів як вітчизняного, так і іноземного походження.

Ці фактори також будуть обумовлювати подальше уповільнення базової інфляції (до 5,0% в поточному році і 3,7% в наступному).

Зростання економіки в 2019 році сповільниться, однак прискориться вже з наступного.

Як і у січні Національний банк прогнозує зниження темпів економічного зростання в 2019 році до 2,5%.

Це обумовлено уповільненням глобальної економіки і світової торгівлі, стриманою фіскальною політикою через необхідність погашення значних обсягів державного боргу, а також жорсткими монетарними умовами, необхідними для зниження інфляції до мети.

Основним драйвером економічного зростання буде залишатися приватне споживання.

Проте його приріст сповільниться під впливом зниження темпів зростання реальних доходів домогосподарств - заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів з-за кордону.

Інвестиційний попит буде стримуватися політичною невизначеністю в рік подвійних виборів.

Зростання реального ВВП прискориться до 2,9% у 2020 та 3,7% у 2021 році.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки погіршило прогноз зростання економіки, але поліпшило прогноз курсу гривні.

Раніше МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України.