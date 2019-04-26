Антициклон, дощі і похолодання: синоптик дала прогноз погоди на ведикодні вихідні

В найближчі дні, у Страсний тиждень, в Україні погоду визначатиме антициклон, потужна область високого атмосферного тиску. Тому суттєві опади малоймовірні в більшості областей, переважатиме суха сонячна погода.

Про це у себе в метеоблозі повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Наприкінці тижня стане хмарно на заході України, місцями пройдуть дощі і навіть прогримлять грози. Вологий масив досягне 26, 27 і 28 квітня Вінницьку, Житомирську та Київську області. На решті території України утримається суха повітряна маса", - написала вона.

За словами Діденко, температура повітря буде поступово підвищуватися. Вночі заморозки відступлять - очікується +4 +10 градусів, на півдні до +8 +14 градусів. А протягом дня стовпчики термометрів сягнуть +13 +19 градусів з поступовим зростанням до +15 +24 градусів. При більш інтенсивному сонячному нагріванні температура повітря може піднятися до +20 +26 градусів.

У західних областях південно-східний вітер посилюватиметься до штормових значень, місцями можливі пориви 15-20 метрів в секунду.

На Великдень дощі найбільш вірогідні в західній частині України. А 28 квітня очікується зниження температури повітря на 3-6 градусів.

На узбережжях морів температура повітря буде нижче. Адже ще непрогріті моря віддають свою прохолоду континенту.

У Києві у Страсний тиждень - тепла і сонячна. Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, а протягом дня сьогодення, майже літнє тепло порадує і людей, і природу: +18 +23 градуси.

У Великодню ніч у столиці опадів не очікується, температура повітря становитиме +9 +12 градусів. Вдень 28 квітня є ймовірність дощу, температура повітря буде коливатися близько +20 градусів.

Зміна погоди - дощі, грози і зниження температури повітря очікується в понеділок, 29 квітня.

"А поки триває Страсний тиждень, давайте виносити сміття, робити чистішим свої будинки, природу навколо і самих себе. Нехай Великдень стане для нас усіх продовженням традицій минулих поколінь. Нехай не буде в українців болючих втрат, зате буде більше сонця, квітучих садів і мудрої любові", - закликає синоптик.

Карта: Наталка Діденко/метеобог

Як повідомляли Українські Новини, циклон і антициклон зійшлися: синоптик дала прогноз погоди на Великдень.

Тим часом, у Страсну п'ятницю в Україні буде дощити і жарко.