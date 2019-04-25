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25 квітня 2019, четвер, 16:30 31
Економіка 2019-04-27T04:00:29+03:00
Українські Новини
У 2018 "Центренерго" скоротив прибуток у 3,8 рази до 499 млн гривень

У 2018 "Центренерго" скоротив прибуток у 3,8 рази до 499 млн гривень

В 2018 році державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", скоротила чистий прибуток в 3,8 рази, або на 1,392 млрд гривень до 499,127 млн гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (1,9 млрд гривень).

Про це йдеться у фінзвіті компанії, передають Українські Новини.

Згідно зі звітом, "Центренерго" збільшила чистий дохід на 33% або на 3,59 млрд гривень до 14,508 млрд гривень

Валовий прибуток компанії скоротився на 84%, або на 2,128 млрд гривень до 400,74 млн гривень.

Собівартість реалізованої продукції в 2018 році збільшилася на 68%, або на 5,718 млрд гривень до 14,108 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Кабмін продовжив термін розміщення держпакета акцій "Центренерго".

Також Україна зобов'язалася перед МВФ продати держпакет акцій "Центренерго" в 1 половині 2019 року.

Раніше Кабмін затвердив умови продажу 78,3% "Центренерго" з початковою ціною 6 млрд гривень.

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