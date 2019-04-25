ПУМБ спільно з "Техноторгом" запровадив нову програму фінансування для агро-клієнтів

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) спільно з Групою компаній "Техноторг" впровадив нову програму фінансування для агро-клієнтів малого бізнесу на придбання сільськогосподарської техніки українського виробництва на пільгових умовах.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Програма дозволяє придбати трактор виробництва "Харківський тракторний завод" в кредит з 0% внеском зі зниженою річною ставкою і додатково отримати від держави компенсацію частини вартості придбаної техніки. Крім того, ПУМБ забезпечує швидке прийняття рішення по кредиту у строк до 5 банківських днів після надання пакету документів.

"Українська техніка сьогодні задовольняє середні господарства як по потужності, так і по рівню ціни. Вона зрозуміла в користуванні, до неї завжди можна знайти запчастини. Крім того, держава компенсує аграріям від 25% (фермерським господарствам - 40%) вартості техніки без ПДВ. При цьому не має значення, куплено її на власні кошти, або в кредит", – зауважує керівник розвитку продажів агро ПУМБ Володимир Онищук

Як повідомляли Українські Новини, раніше ПУМБ підвищив лояльність щодо фінансування агропідприємств малого бізнесу.