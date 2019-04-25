Новинський і Ко вимагають мораторій на закон про мову, – ЗМІ

Депутати Верховної Ради України від фракцій "Опозиційний блок" (ОБ) і групи "Відродження" вимагають введення мораторію на закон про мову, а також закони про віросповідання та історію. Відповідну заяву озвучив голова фракції ОБ Вадим Новинський, вийшовши до трибуни парламенту в оточенні однодумців.

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні".

"Створюється враження, що депутати більшості так і не винесли уроки з поразки, яку отримав на виборах Петро Порошенко. Український народ проголосував, насамперед, проти спроб нав'язати суспільству на державному рівні ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням однієї мови, одного світогляду, одного типу поведінки", – заявив він.

"Мовний закон, який проголосували сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує її. Він закладає міну уповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство", – сказав Новинський.

Більш того, за його словами, "цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи вже про неконтрольовані Донбас і Крим".

"Заради суспільного миру і спокою... фракція "Опозиційного блоку" пропонує ввести в Україні мораторій на розгляд законопроектів і постанов, які розколюють суспільство, – а саме ті, які стосуються мовних питань, віри та конфесійного життя, а також спірних моментів історії", – заявив Новинський.

"Мораторій має діяти щонайменше 3 роки", – сказав він.

"За цей час Верховна Рада повинна зосередитися на питаннях соціально-економічного характеру та проблемі миру, проголосувати ті закони, яких від нас чекають в плані виконання "мінських домовленостей". Ми просто зобов'язані запустити на повну потужність промисловість, дати можливість розвиватися бізнесу, подолати негативні тенденції у суспільному житті та підвищити рівень життя українців", – заявив Новинський.

"Зараз мовний закон не до часу. Хіба існують в Україні утиски української мови? Запитайте у громадян: їх переслідують через те, що вони говорять українською, їх дискримінують? Навпаки, мовний законопроект у нинішньому варіанті – дискримінаційний по своїй суті!" – переконаний народний депутат.

За його твердженням, цей закон "набагато більш реакційний, ніж ті, які коли-то утискали українців, він просто знищує російську, угорську, польську, болгарську та інші мови в Україні".

Новинський та його однодумці не підтримали закон про українську мову.