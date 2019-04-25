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25 квітня 2019, четвер, 14:53 48
Економіка 2019-04-26T11:45:13+03:00
Українські Новини
НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019

НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019

НБУ
НБУ

Національний банк поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019 році з 20,6 млрд доларів до 21,2 млрд доларів.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що основним припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальше виконання Україною взятих зобов'язань за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Це дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування, поліпшувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу і підтримувати живий інтерес нерезидентів до ОВДП в національній валюті.

Відповідні боргові залучення дозволять уряду профінансувати виплати за зовнішнім державним боргом, пік яких припадає на 2019-2020 роки.

Також продовжиться приплив боргового інвестиційного капіталу в приватний сектор.

Внаслідок обсяг міжнародних резервів буде залишатися на рівні близько 21-22 млрд доларів протягом цього та наступних років.

У 2020 році обсяг резервів прогнозується на рівні 21,9 млрд доларів, тоді як у попередньому прогнозі передбачалося, що вони зростуть до 21,4 млрд доларів.

Головним внутрішнім ризиком для реалізації зазначеного макроекономічного прогнозу, зокрема зниження інфляції до мети в 2020 році, є традиційне посилення невизначеності в рік президентських і парламентських виборів.

Цей ризик буде враховуватися в монетарних рішеннях Національного банку, насамперед його впливу на фінансовий ринок і інфляційні очікування.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні резерви вперше за 5 років перевищили позначку в 20 млрд доларів

У лютому міжнародні резерви скоротилися на 2,9% до 20,2 млрд доларів, порівняно з міжнародними резервами в січні.

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