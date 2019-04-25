У 2019 "Фармак" має намір збільшити капінвестиції на 68% до 1 млрд гривень

В 2019 році порівняно з 2018 роком великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" має намір збільшити капітальні інвестиції на 68% до 1,045 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Капітальні інвестиції «Фармак» у 2018 році становили 623 млн гривень, що на 30% більше попереднього року.

Ці кошти були спрямовані на нове виробництво пігулок, модернізацію складського комплексу ,також розпочалися роботи з нового виробництва рідких лікарських засобів.

В 2018 компанія вивела на ринок 34 нові номенклатурні позиції, а це 17 брендів.

У повідомленні наголошується, що за результатами 2018 року «Фармак» - лідер програми «Доступні ліки» за спожитими добовими дозами ,зокрема з 23 молекул, на які поширюється програма, 8 є в портфелі компанії, а це 26 готових лікарських засобів.

«Більша частина прибутку йде на модернізацію і нові технології - це стратегічна позиція компанії, яка дозволяє впроваджувати інновації і розвивати виробництво незважаючи ні на що. У 2019 році плануємо збільшити інвестиції до безпрецедентної суми - 1,045 млрд гривень", - зазначив виконавчий директор "Фармака" Володимир Костюк.

За його словами, дані кошти підуть на завершення нового таблеткового виробництва, на проект рідких лікарських засобів (РЛС-3), на новий офісно-лабораторний комплекс, ІТ, якість та лабораторне обладнання.

Костюк зазначив, що "Фармак" продовжує тісно співпрацювати з міжнародними фінансовими установами, зокрема з ЄБРР, по інвестиційним проектам.

"Ми випускаємо нові, складні препарати. "Фармак" почав освоювати нові для себе терапевтичні сегменти, наприклад астма, психіатрія та онкологія. Так, 2018 році компанія вивела на ринок перший препарат для лікування астми ( "Фрівей комбі"), також сформувався портфель психіатричних продуктів ( "Адажіо", "Дюлок", "Фрейм"). З'явився новий онкологічний продукт ( "Намибор»). Випускаючи якісні та ефективні лікарські засоби для України і всього світу, дотримуємося принципів сталого розвитку. Як відповідальний бізнес, ми своїм прикладом показуємо, що зміни, інноваційний підхід і розвиток - можливі і необхідні. І застосовуючи найкращі світові практики, ми будуємо Європу тут, в Україні », - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році порівняно з 2016 роком "Фармак", згідно з міжнародними стандартами фінзвітності, збільшив прибуток на 23,9%, або на 161,888 млн гривень до 839,090 млн гривень, збільшивши чистий дохід на 24,01% або на 970,409 млн гривень до 5,583 млн гривень.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".