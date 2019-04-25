НБУ знизив облікову ставку до 17,5%

Національний банк знизив облікову ставку, яка раніше була встановлена на рівні 18%, на 0,5 процентного пункту - до 17,5%.

Національний банк знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункта до 17,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що в березні 2019 споживча інфляція продовжила сповільнюватися - до 8,6% в річному вимірі, що відповідало попереднім прогнозом Національного банку.

Базова інфляція знизилася навіть швидше, ніж очікувалося раніше (до 7,6%).

Зазначається, що це свідчить про те, що фундаментальне інфляційний тиск на початку року продовжив послаблюватися.

Цьому сприяла жорстка монетарна політика Національного банку.

У повідомленні сказано що вона стала однією з причин зміцнення курсу гривні, і це позначилося на цінах імпортованих товарів і товарів зі значною імпортною складовою.

Зазначається, що, незважаючи на електоральні події, сьогодні зберігається сприятлива ситуація на фінансовому ринку України та інфляційні очікування населення, бізнесу, банків і фінансових аналітиків продовжують поліпшуватися.

На додаток до монетарних факторів, ослабленню інфляційного тиску сприяли розширення внутрішньої пропозиції окремих продуктів харчування та падіння світових цін на продовольство.

Як повідомляли Українські Новини, в липні НБУ підвищив облікову ставку до 17,5%.

Раніше, у травні НБУ зберіг облікову ставку на 17%, у вересні підвищив до 18%.