підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
25 квітня 2019, четвер, 14:13 297
Економіка 2019-04-27T04:00:32+03:00
Українські Новини
НБУ знизив облікову ставку до 17,5%

НБУ знизив облікову ставку до 17,5%

Облікова ставка. Фото:news.dtkt.ua
Облікова ставка. Фото:news.dtkt.ua

Національний банк знизив облікову ставку, яка раніше була встановлена на рівні 18%, на 0,5 процентного пункту - до 17,5%.

Національний банк знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункта до 17,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що в березні 2019 споживча інфляція продовжила сповільнюватися - до 8,6% в річному вимірі, що відповідало попереднім прогнозом Національного банку.

Базова інфляція знизилася навіть швидше, ніж очікувалося раніше (до 7,6%).

Зазначається, що це свідчить про те, що фундаментальне інфляційний тиск на початку року продовжив послаблюватися.

Цьому сприяла жорстка монетарна політика Національного банку.

У повідомленні сказано що вона стала однією з причин зміцнення курсу гривні, і це позначилося на цінах імпортованих товарів і товарів зі значною імпортною складовою.

Зазначається, що, незважаючи на електоральні події, сьогодні зберігається сприятлива ситуація на фінансовому ринку України та інфляційні очікування населення, бізнесу, банків і фінансових аналітиків продовжують поліпшуватися.

На додаток до монетарних факторів, ослабленню інфляційного тиску сприяли розширення внутрішньої пропозиції окремих продуктів харчування та падіння світових цін на продовольство.

Як повідомляли Українські Новини, в липні НБУ підвищив облікову ставку до 17,5%.

Раніше, у травні НБУ зберіг облікову ставку на 17%, у вересні підвищив до 18%.

Більше новин про: НБУ Облікова ставка

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok