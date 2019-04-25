Новинський і Оппоблок заявили, що заблокували підписання мовного закону

Опозиційний блок зареєстрував проект постанови про скасування результатів голосування за мовний закон.

Одразу після голосування провладної коаліції за мовний законопроект (№ 5670-д) народні депутати Вадим Новинський і Олександр Вілкул зареєстрували проект Постанови (5670-д-П від 25.04.2019), про скасування результатів голосування, йдеться в повідомленні ОБ.

Причиною стали грубі порушення під час постановки на голосування і голосування норм ст. 37 Закону України про Регламент ВР та ст. 84 Конституції України, які вимагають від народних депутатів голосувати персонально. Крім того, головуючий на засіданні А. Парубій виніс законопроект на голосування, порушивши чітко описану Регламентом процедуру.

"Український народ не делегував права порушувати Конституцію і проштовхувати мовний законопроект, який розколює суспільство, за допомогою обману і порушення законів. Якщо у коаліції не було голосів, законопроект мав бути знятий з розгляду. Ми будемо домагатися його скасування в Конституційному Суді", - заявив глава фракції Опоблоку Вадим Новинський.

Згідно з Регламентом ВР, спікер парламенту А. Парубій позбавлений права підписати цей закон до того, як буде розглянуто проект постанови Оппоблоку. Голова ВР не зможе відправити закон на підпис президенту.

"Ми діяли чітко відповідно до законодавства України. Проект Постанови поданий одразу після голосування. Питання – чи піде Парубій на порушення законодавства, підписавши цей Закон, без розгляду нашого проекту Постанови", - сказав Олександр Вілкул.

Він наголосив, що провокаційний мовний закон порушує Конституцію і суперечить європейським нормам права, які Україна ратифікувала і взяла зобов'язання виконувати.