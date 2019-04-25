Бойовики "ДНР" захопили храм ПЦУ і передали його УПЦ

Бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" захопили храм Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом) у Горбачево-Михайлівці Донецької області і передали його Українській православній церкві (у канонічній єдності з Московським патріархатом).

Про це йдеться в повідомленні архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія Зорі на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Російські окупанти та їхні поплічники відбирають український храм у Донецькій області. Прохання помолитися за захист від гонителів", - повідомив він.

Наголошується, що представники "ДНР" вплинули на місцеву владу села Горбачово-Михайлівка Тельманівського району Донецької області для того, щоб передати храм ПЦУ у користування УПЦ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський буде підтримувати ПЦУ в разі обрання Президентом.

Тим часом російська влада достроково розірвали договір оренди єдиного в окупованому Криму храму ПЦУ