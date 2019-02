Причиною аварії став сильний снігопад. За інформацією правоохоронців, в лікарню потрапили десять осіб.

Також повідомляється, що на дорогу з пошкодженої вантажівки вилилося близько 500 літрів дизельного палива. На місці працюють рятувальні служби.

Vehicles have all been removed from #Hwy400 SB south of Mapleview Drive. Highway remains closed for plowing and road repairs.

Updates to follow