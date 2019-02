У 07:45 15 лютого в протоку Босфор курсом на Стамбул увійшов німецький корабель комплексного постачання FGS Werra (А 514) типу Ельба. Приблизно в 08:15 корабель пришвартувався в Стамбулі у військового причалу на мисі Сарайбурну.

"Основними завданнями цих судів є ремонт, відновлення та діагностика техніки і зброї, забезпечення кораблів пально-мастильними матеріалами, продовольством, боєприпасами і спорядженням, а також при необхідності електроенергією", - пише Клименко.

13 days after her departure from Wilhelmshaven, the new flagship for Standing @NATO Mine Countermeasures Group TWO #SNMCMG2, Deutsche Marine’s Elbe class Type 404 tender FGS Werra arrived to Istanbul for a port visit. @SNMCMG2 #WeAreNATO pic.twitter.com/UdDZlAVcIT