"Альберт Фіні, у віці 82 років помер мирно після короткочасної хвороби з близькими йому людьми. Сім'я вимагає конфіденційності в цей сумний час", - сказано в офіційній заяві представника сім'ї.

У 2011 році стало відомо, що Фіні діагностували рак нирки.

Фіні був п'ятиразовим номінантом на Оскар.

Актор відомий ролями Еркюля Пуаро у "Вбивстві в "Східному експресі" (версія 1974 року), фільмах "Том Джонс", "Ерін Брокович" і "Велика риба". Він також зіграв Вінстона Черчілля у фільмі "Черчілль".

Фіні був висунутий на Оскар чотири рази в номінації "кращий актор" і один раз за "кращу чоловічу роль другого плану".

