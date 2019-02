Про ідентифікацію тіла, піднятого з води в четвер, повідомила поліція графства Дорсет.

"Тіло, доставлене в порт Портленд сьогодні, 7 лютого 2019 року, формально ідентифіковане королівським коронером графства Дорсет. Це тіло професійного футболіста Еміліано Сала", - йдеться в заяві поліції.

Раніше в Ла-Манші знайшли уламки літака, на якому летів футболіст "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала.

Сім'ї футболіста і пілота Девіда Ібботсона, який управляв легкомоторним літаком, що розбився, сповіщені, їм надають підтримку поліцейські фахівці по спілкуванню з родичами постраждалих, додали в поліції.

Тіло Сала виявили серед уламків 4 лютого на глибині 63 метрів, але підняли на поверхню лише в четвер. Цього не зробили відразу через несприятливі погодні умови.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



