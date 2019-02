Повідомляється, що обвалення сталося в районі Малтепе на вулиці Сема.

Відомо, що екстрені служби почали рятувальні роботи на місці інциденту.

Як зазначається, до будинку направлені співробітники правоохоронних органів.

В даний час причина обвалення будинку невідома.

Припускають, що під завалами можуть знаходитися люди.

За словами губернатор Хайреттіна, в багатоповерхівці було 14 квартир і 43 громадян були зареєстровані в районі.

За різними даними, стався обвал 6-поверхової будівлі. Фото: Anadolu

BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city.

Major rescue operation underway for trapped people under the rubble. pic.twitter.com/Zz5njugnlp