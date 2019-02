6 лютого 2019 року виповнюється 73 роки з дня народження ямайського співака і композитора, виконавця музики реггі Боба Марлі. Про це повідомляють Українські Новини.

Боб Марлі народився 6 лютого 1945 року в селищі Найн-Майлс Ямайки.

Його батько, британський морський офіцер, незабаром залишив сім'ю, мати була корінною ямайкою, співачкою госпел (жанр духовної музики афроамериканців).

Наприкінці 1950-х років Боб Марлі був відрахований зі школи і почав працювати зварювальником. У вільний час він разом зі своїм другом Банні Уейлером займався вокалом. Тоді ж він познайомився з Пітером Тошем, який у 1962 році разом з Банні увійшов у першу групу Боба Марлі Wailers. Дебютний сингл групи Simmer Down (1965) тримався на першій сходинці ямайських хіт-парадів протягом двох місяців.

В 1966 році Марлі одружився на Риті Андерсон, співачці з групи The Soulettes, і поїхав разом з нею і своєю матір'ю в США.

В 1967 році, повернувшись на Ямайку, він виявився залученим в суспільно-релігійний рух растафарі, основна ідея якого - звільнення та об'єднання всіх чорношкірих жителів світу і повернення до африканських етнокультурних корінь.

Поворотним моментом в історії гурту Wailers стало знайомство в кінці 1960-х з ямайським музикантом-експериментатором "Скретчем" Перрі, який став продюсером двох перших альбомів. Він змінив звучання групи, переконавши музикантів не співати традиційним фальцетом, використовувати менше духових інструментів і підсилити лінію гітари. Марлі та Лі Перрі зі своїм колективом Upsetters стали засновниками нового напряму в ямайської музики - реггі.

В 1973 році група здійснила своє перше закордонне турне по Європі і Америці, але під час турне групу покинули Банні Уейлер і Пітер Тош, щоб почати сольну кар'єру. Марлі розширив інструментальну частину групи і включив в ансамбль жіноче вокальне тріо I-Threes, в якому співала його дружина Рита - група стала називатися Bob Marley and the Wailers.

У середині 1970-х років вийшли альбоми Natty Dread (1974) з хітом No Woman No Cry і Rastaman Vibration (1976) і Exodus (1977), які зробили співака всесвітньо відомим.

Записана в 1974 році Еріком Клептоном версія пісні Марлі I Shot the Sheriff потрапила у верхні рядки хіт-парадів, що сприяло зростанню популярності Боба Марлі у світі.

У другій половині 1970-х років Боб Марлі разом із гуртом здійснив гастрольні тури Європою та Америкою, Африкою та Японією, Австралією та Новою Зеландією.

У 1979 році він записав диск Survival із піснями політичної і соціальної спрямованості: Zimbabwe, Africa Unite!, Babylon System тощо.

Альбом Марлі Uprising з піснею Could You Be Loved згодом став культовим.

11 травня 1981 року Боб Марлі помер від раку в лікарні Майамі. Він був похований на Ямайці, його похорони пройшли за законами Ефіопської православної церкви, при дотриманні традицій растафаріанства. У склепі поруч із ним покояться гітара "Gibson Les Paul", футбольний м'яч, пучок марихуани, Біблія і кільце, яке він носив постійно (подарунок ефіопського принца, старшого сина Хайле Селассіє I).

Рита Марлі, яка все життя підтримувала і супроводжувала чоловіка, після його смерті спробувала почати сольну кар'єру. Деякі її пісні, наприклад, "One Draw", "Many Are Called" і "Play Play", звернули на себе увагу меломанів, але до середини 80-х вона майже повністю відійшла від шоу-бізнесу і присвятила себе сім'ї - адже за роки музичної активності Боба Марлі Рита паралельно з концертами і студійними записами народила і виховала семеро дітей.

Девід, старший син Боба Марлі, відомий більше як Ziggy, досить успішно вибудував свою кар'єру і став популярним поп-виконавцем, очолюючи групу Melody Makers (в колектив залучені ще троє дітей Боба Марлі - Сіделла, Стівен і Шерон).

Ще троє дітей Боба Марлі - Деміан, Джуліан і Кай-Мані, теж вибрали музичну кар'єру.

Дуже часто Бобу приписують чужі пісні, найпопулярнішою з яких є "Do not Worry, Be Happy", яка насправді належить Боббі Макферріну.

Як повідомляли Українські Новини, в листопаді ЮНЕСКО включила реггі в список шедеврів культурної спадщини.