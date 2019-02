Горить будівля в 16-му адміністративному окрузі Парижа. Також повідомляється про 27 постраждалих, включаючи трьох рятувальників. Представники пожежної служби не виключають, що число жертв може збільшитися, оскільки пожежа на сьомому та восьмому поверхах триває.

Також повідомляється, що пожежа виникла о 04:30 за київським часом, на місці працюють близько 200 пожежників. Причини пожежі невідомі.

#Update: Video of the scene of when the fire was active and the fire killed at least 7 people and wounded at least 28 people in #Paris. pic.twitter.com/j1t7CcqVlQ