Двомоторний Cessna 414A розбився у Йорба-Лінде незабаром після зльоту з муніципального аеропорту Фуллертон.

В результаті катастрофи дві людини загинули і двоє отримали поранення. Поки що невідомо, чи були жертви на борту літака, або це люди, що знаходилися в будинку.

Рятувальники шукають можливі останки інших жертв на території згорілого приміщення.

Уламки літака знайшли на задньому дворі.

OCFA, Anaheim, Orange and OCSD on scene of a small aircraft down into a single family house. 1 structure involved, 2 people dead, 2 patients transported to local hospital. OCFA in Unified Command with @OCSheriff_ .

Press Conference TBD pic.twitter.com/F0FzibNcU3