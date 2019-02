Фільм про легендарних The Beatles зніме Пітер Джексон

Режисер Пітер Джексон заявив про намір зняти документальний фільм про легендарну британську групу під назвою The Beatles.

Про це повідомив The Guardian.

Так, в основу картини увійде 55 годин відео і 140 годин аудіо. Всі ці записи були зроблені, коли група створювала свій останній альбом Let It Be в 1969 році. Вони ще ніколи не публікувалися.

Для цього фільму Джексон використовує технологію реставрації відео, яка застосовувалася при створенні документальної стрічки "Вони ніколи не стануть старше" про Першу світову війну.

Так, кінематографісти відновили і додали колір чорно-білим архівним плівкам часів війни.

