Про це йдеться в заяві 6-го флоту Військово-морських сил США.

"Перебуваючи в Чорному морі, Donald Cook провів успішний візит в порт Батумі, Грузія. Перебуваючи в Батумі, екіпаж корабля зустрівся з місцевими посадовими особами, взяв участь у спортивному дні з грузинської берегової охорони, провів налагодження зв'язків з громадськістю та організував прийом для посла США в Грузії Росса Вілсона", - повідомила прес-служба 6-го флоту ВМС США.

Це другий візит, який цей есмінець ВМС США здійснює на територію Грузії.

Метою візиту було "посилити взаємодію з союзниками і партнерами по НАТО і продемонструвати колективну рішучість безпеки на Чорному морі в рамках операції "Атлантичне врегулювання".

