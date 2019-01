Про це повідомляє The New York Times.

Сазерленд був заарештований слідчими після проведення ДНК-тесту на батьківство серед всіх працівників лікарні чоловічої статі.

"З того моменту, коли ми вперше дізналися про цей злочин, про сексуальне насильство, ми працювали практично безперервно кожен день, кожну ніч, сім днів на тиждень, намагаючись вирішити цю справу", - заявив начальник поліції Джеррі Вільямс.

Сазерленд працював у медичному закладі з 2012 року. Йому висунули звинувачення в зґвалтуванні і зловживанням вразливістю дорослої особи. За медбрата призначили заставу в 500 000 доларів. Його адвокат заявив, що прямих доказів немає і вони планують провести власні ДНК-тести.

Хоча спочатку заявлялося, що зґвалтована жінка перебуває у вегетативному стані, її батьки вточнили, що хоча вона з дитинства була інвалідом, все одно могла реагувати на звук, користуватися мімікою і могла ворушити головою та шиєю. Також відомо, що жінка належить до племені апачів, що підтвердили в індійській резервації.

#BREAKING San Carlos Apache Tribe leaders confirm the patient at Hacienda HealthCare who gave birth while in a vegetative state is a member of the tribe. They are responding to the horrific abuse #12News pic.twitter.com/jQcvJM2hSB