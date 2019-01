В журналі підкреслили, що цю оцінку "варто сприймати не як знак стабільності, а як суворе попередження". На думку "Бюлетеня", у світі погіршується ситуація з двома головними загрозами — і .

Журнал також констатував процес руйнування світової "інформаційної екосистеми" — в тому числі з-за того, що деякі лідери "безсоромно брехали і наполягали, що їх брехня — правда, а правда — це "фейкові новини". Ця ситуація підриває в тому числі і віру в науку, йдеться в "Бюлетені".

"This new abnormal is simply too volatile and dangerous to accept as a continuing state of world affairs." Read the full 2019 #DoomsdayClock statement here: https://t.co/Ong8sLHvft #rewindthedoomsdayclock pic.twitter.com/iBxqnqB0zH