Крім того, представники Boeing опублікували відео випробувань. На ролику можна побачити, як повітряне таксі піднялося в повітря, після чого вдало село на землю.

При цьому, за словами технічного директора Boeing Грега Хіслопа, такого успішного результату вийшло досягти за рік. Всього 12 місяців тому замість прототипу був лише проект.

Також відомо про плани компанії відчувати горизонтальний політ апарату. Це завдання складніше, ніж підйом і спуск повітряного таксі.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz