Температура в регіоні опускалася до мінус 20 градусів за Цельсієм в зв'язку зі сніговим штормом, що обрушився на регіон

"Холодний вітер збережеться в регіоні ще протягом двох тижнів", - зазначив метеоролог Майкл Гай.

Замерзлий Ніагарський водоспад привернув увагу величезної кількість туристів, які завалили соцмережі його фотографіями.

BREATHTAKING: Wanna know just how cold it is in the northeastern US right now? Parts of #NiagaraFalls are frozen solid!!! These shots are incredible #LiveDesk pic.twitter.com/N6TYqnz5U5