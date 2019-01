Суперницею 18-річної українки 23 ракетка світового рейтингу іспанця Карла Суарес Наварро. Ястремська відмінно початку, вигравши перший сет. У другому сеті українка вела в рахунку 3:1, але потім програла 9 розіграшів поспіль і, в підсумку, іспанка зрівняла рахунок у матчі. У третьому сеті Ястремська показала свій клас, вигравши 5 геймів поспіль, розгромивши іспанку.

Даяна Ястремська вперше у своїй кар'єрі пробилася в 1/16 фіналу турніру Великого шолома.

Dayana Yastremska is showing no nerves in her first 2R of a major.



She leads Suarez Navarro 6-3 3-1.#AusOpen pic.twitter.com/W0f0l7uzGy