Підлітків, які в Києві побили чоловіка біля ТРЦ "Гулівер" (станція метро "Палац спорту"), змусили вибачитися на камеру. Відео з вибаченнями було опубліковано Facebook "Київ Оперативний".

"Вибачаємося за те, що юрбою налетіли на чоловіка. Клянемося нікого не чіпати. Просимо вибачення. Більше такого не буде", – говорять підлітки.

"Поки одні там когось "шукають" і "встановлюють", хлопці з однієї навколофутбольної організації самостійно знайшли "дітей", які вибачилися за свій вчинок і передали спортивний привіт всім читачам", - йдеться в повідомленні співтовариства.

Увага! На відео присутній ненормативна лексика. Не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18 років.

Як повідомив виданню один з охоронців ТРЦ "Гулівер", подібні ситуації в їхньому комплексі – не рідкість. Каже, що ці діти облюбували їх ТРЦ і вважають своїм домом, а тому ведуть себе тут так, як їм заманеться і ні поліція, ні батьки "цих божевільних" (цитата охоронця) не можуть навести порядок з ними.

Виданню вдалося розшукати дітей завдяки соціальній мережі Instagram.

Зазначається, що цифри в їх никнемеймах означають наступне:

1927 – рік заснування футбольного клубу Динамо Київ. Вони вважають себе ультрас столичного клубу, хоча більш досвідчені представники цього руху будь-яку причетність зазначених осіб до клубу і руху відкидають.

14 – чотирнадцять слів ідеолога білого націоналізму Девіда Лейна: "We must secure the existence of our people and a future for White children" ("Ми повинні забезпечити існування нашого народу і майбутнє для білих дітей").

88 – закодоване привітання Heil Hitler! ("Хайль (Хайль) Гітлер!"), оскільки буква H стоїть у латинському алфавіті восьмою, а також означає 88 заповідей білої людини, написаних Девідом Лейном.

Скріншот: Київ Оперативний

Як повідомляли Українські Новини, у Києві підлітки побили чоловіка біля метро "Палац спорту".

Раніше під Києвом підлітки забили на смерть пенсіонера через собаку.