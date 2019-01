Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян підтвердила, що вони з чоловіком, відомим репером Каньє Вестом чекають четверту дитину.

Про повідомляє "BBC Україна" з посиланням на інтерв'ю Кардашьян американському телеканалу.

Кім розповіла, що пара чекає хлопчика від сурогатної матері.

На інтерв'ю були присутні її сестри Кортні і Кім Кардашьян, які, як кажуть, були шоковані тим, що Кім вирішила поділитися новиною. Кім і Каньє вже мають трьох дітей - сина Сеінта і дочок Норт і Чикаго - яким від одного до п'яти років. Чикаго теж народилася від сурогатної матері.

Кім зізналася, що вже розповідала про це після того, як на Різдво трохи перебрала з алкоголем.

"Що ж, інформаціє вже шириться", - розповіла вона ведучому Енді Коену під час шоу Watch What Happens Live.

"Я напилася на нашій Різдвяній вечірці й розповіла деяким людям. Я не пам'ятаю, кому я сказала, тому що я ніколи не напиваюся".

Переглянути цей допис в Instagram Celebrating Saint with a Tarzan themed party 🍃 Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 11 Гру 2018 р. о 10:19 PST

Кім не розповіла, коли дитина з'явиться на світ, натякнувши лише, що "вже скоро".

У 2018 році під час шоу Keeping Up With The Kardashians вона говорила, що збільшення кількості злочинів із використанням зброї в США змусила її "сумніватись" у тому, аби мати більше дітей.

Але вона також заявила, що Каньє хотів би мати більше дітей, сказавши, що він хоче сімох.

Як повідомляли Українські Новини, Кардашьян вживила собі під шкіру намисто, що світиться.

Раніше Кім Кардашьян опублікувала перше селфі з дочкою, яку їй народила сурогатна мати.