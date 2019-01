Бронзова статуя була створена як данина місцевій легенді, яка говорить, що диявол був обманутий під час будівництва знаменитого акведука Сеговії.

Але мешканці кажуть, що диявол, який посміхається і робить селфи на смартфон, виглядає не надто привабливо.

Сьогодні суддя наказав, щоб робота над скульптурою була припинена, поки йде розгляд того, наскільки вона образлива для християн.

Більше 5 400 чоловік - трохи менше 10% населення міста - підписали петицію, що закликає скасувати встановлення скульптури.

Spanish city protests against ‘too friendly’ devil sculpture: Residents of the Spanish city of Segovia say the sculpture is... https://t.co/fFJGP1RjKO pic.twitter.com/Q5GJH2u1sI