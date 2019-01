"Річка шоколаду" заблокувала рух транспорту в західному напрямку по трасі I-40 на схід від Флагстаффа.

"Автоцистерна, яка перевозила 13,3 тисячі літрів шоколаду, перекинулася. Прибирання обіцяє бути смачним", − зазначено в повідомленні департаменту у Twitter .

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD