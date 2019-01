Як повідомив речник департаменту пожежної охорони Парижа Ерік Мулен, внаслідок вибуху постраждали 36 людей, 12 отримали серйозні травми, п'ятеро з них перебувають у критичному стані, пише DW з посиланням на AP. З цих п'ятьох - двоє пожежників та троє цивільних.

За повідомленнями ЗМІ, вибух був досить потужний, спалахнув вогонь. Правоохоронці виходять з того, що вибух спричинив витік газу. Саме через це до пекарні викликали пожежників - на момент вибуху вони перебували на місці.

Пекарня, в якій пролунав вибух, розташована приблизно за один кілометр від Паризької опери. На відеокадрах з місця події було видно велику кількість пожежників, з будівлі валив дим. Вітрини та шибки у вікнах неподалік від пекарні внаслідок вибуху розбиті, вибуховою хвилею перевернуло кілька автомобілів.

Глава МВС країни Крістоф Кастанер, який згодом прибув на місце події, повідомив, що в рятувальній операції беруть участь близько 200 пожежників.

Правоохоронці Парижа перебувають у стані підвищеної готовності через анонсовані протести "жовтих жилетів". У місті до охорони порядку цього дня під час протестів залучено п'ять тисяч силовиків.

A huge explosion due to a gas leak hits a bakery rue de Trévise in #Paris9 Many casualties are reported #ParisExplosion pic.twitter.com/2IHB3MsuhK