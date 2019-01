360-градусну панораму зробила камера на верхній частині космічного зонда. Зображення передали на Землю через супутник-ретранслятор Queqiao, який здатний бачити і Землю, і зворотний бік Місяця.

The China National Space Administration on Jan. 11, 2019 releases the 360-degree panoramic photos taken by a camera installed on China's Chang'e-4 lunar probe.https://t.co/pPbW4yM0N9 pic.twitter.com/8ShXSYrdIs