На сімейному фото у Скотта Моррісона дуже дивні кеди.

Інтернет-користувачі швидко зрозуміли, що взуття - несправжнє. Офіційна фотографія стала мемом.

Сам Скотт Моррісон віджартувався.

"Повідомлення для мого офісу: я не просив покращувати мені взуття, але якщо ви повинні користуватися "фотошопом", будь ласка, зосередьтеся краще на моїму волоссі (або, точніше, його відсутності), а не на ногах!" - написав прем'єр-міністр у Twitter.

В офісі прем'єра звалили провину на графічного дизайнера, який нібито намагався покращити вигляд стоптаних кросівок Моррісона.

На сайті прем'єр-міністра фотографію вже замінили на оригінальну, невідретушовану.

На зміненому фото (вгорі) взуття прем'єр-міністра відрізняється від справжнього (внизу). Фото: сайт прем'єр-міністра Австралії

Але хвилю інтернет-мемів вже було не зупинити. Користувачі сміються над фотографією, на якій у прем'єр-міністра не просто домальовані кеди, але ще і обидва лівих.

"Гадаю, Скотті хотів собі нафотошопити ось такі кеди", - пише один із користувачів.

Think these were the shoes Scotty wanted to photoshop in #shoegate #nedflandersstyle pic.twitter.com/uARUTCNX4G

"Я правильно зробив?" - жартує інший.

Сам прем'єр-міністр опублікував фото своїх кед, зазначивши, що не знав про змінене фото.

"Ось вони у всій своїй красі - мій вибір взуття, коли я не в костюмі", - написав Скотт Моррісон.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq