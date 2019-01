Про це повідомляється на сайті американських морських сил в Європі і Африці (NAVEUR-NAVAF).

"Входження USS Форт McHenry в Чорне море підтверджує нашу спільну рішучість забезпечити безпеку на Чорному морі і зміцнює наші міцні відносини з нашими союзниками і партнерами в регіоні", - повідомила віце-адмірал Ліза Франчетті, та, що командує 6-м флотом США.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM