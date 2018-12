Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомив NBC News.

"Сяйво, яке ви спостерігали з усього міста, як виявилося, відбувалося від вибуху трансформатора на об'єкті Кон Едісон в районі Квінс. Пожежу взято під контроль", - відзначили в департаменті поліції Нью-Йорка.

В результаті вибуху в районі зникло електропостачання, аеропорт занурений у темряву.

Видання зазначило, що вибух так яскраво запалив небо, що на короткий час в сусідніх районах здалося, що настав день. Після цього виникла пожежа і повалив дим.

Про жертви або інші руйнування поки не повідомляється.

